Trumpin someuhittelu Lähi-itään jatkui torstaina.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan antaneensa käskyn maan merivoimille iskeä voimalla kohti jokaista venettä, joka miinoittaa Hormuzinsalmea.
Trump myös toisti viestissään väitteet, joiden mukaan koko Iranin laivasto olisi upotettu ja Yhdysvallat tekisi alueella jo miinanraivausta meriliikenteen avaamiseksi.
Yhdysvallat aloitti kaikkien Iranin satamien merisaarron viime viikolla. Iran puolestaan on sodan alusta alkaen estänyt alusten läpikulkua Hormuzinsalmessa.
Pentagon: USA nousi iranilaista öljyä kuljettaneeseen tankkeriin
Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoo Yhdysvaltain sotilaiden nousseen iranilaista öljyä kuljettaneeseen tankkeriin Intian valtamerellä.
Pentagon kertoo viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvaltain joukot tekivät tarkastuksen pakotteiden kohteena olevalle M/T Majestic X -alukselle, joka kuljettaa öljyä Iranista.
Kyseessä oli toinen kerta kolmen päivän sisään, kun Yhdysvaltain sotilaat ovat nousseet Irania tukeviin rahtialuksiin.