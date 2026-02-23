Hannes Björninen julkisti sosiaalisessa mediassa iloisen perheuutisen.
Jääkiekkoilija Hannes Björninen ja hänen puolisonsa Selma ovat saaneet lapsen. Iloinen perheuutinen käy ilmi Björnisen tuoreesta Instagram-postauksesta.
Björninen jakoi Instagram-tililleen suloisen kuvaparin, jonka ensimmäisessä otoksessa hän pitelee vastasyntynyttä sylissään. Postauksen toisessa kuvassa pienokainen köllöttelee sängyllä kasvot kamerasta pois päin.
– Rakas pieni ystävä saapui. Äitisi Selma teki urotyön. Koko perhe voi hyvin, kiekkoilija kirjoittaa kuvien yhteydessä.
Björninen ja hänen rakkaansa kihlautuivat vuonna 2022, ja parin häitä tanssittiin vuonna 2024.