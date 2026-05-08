Oululaistunut kestävyysjuoksija Topi Raitanen avasi MTV Urheilulle tuntojaan uransa vaikeasta ajanjaksosta. Nilkkavammasta kuntoutuminen on ollut haastava prosessi, joka on yhä kesken.

Kysymysmerkkejä kauden suhteen siis riittää. Maltilla kuntoutuminen on ollut omanlaisensa prosessi, jossa on riittänyt totisesti sulateltavaa.

– Kaikki oikeastaan alkoi 2024 keväällä. Tulin yhdessä estekisassa huonosti vesiesteeltä alas ja sen jälkeen oikeaa nilkkaa on yritetty hoitaa monin eri tavoin.

– Pitkien sattumusten jälkeen vasta viime syksynä siitä löytyi murtuma ja sitä paranneltiin vuodenvaihteeseen asti, Raitanen kertoo MTV Urheilulle.

Estejuoksija on saanut vasta vähitellen ottaa vastaan juoksun tarjoamia iskutuksia nilkalleen. Hän huomaa kehitystä viikoittain.

– Totta kai mieli tekisi laittaa piikkarit jalkaan ja lähtee jo kilpailemaan, mutta joutuu vielä hetkeen aikaa odottamaan, Raitanen tuskailee.

Murtuman löytymiseen meni turhauttavan paljon aikaa 30-vuotiaan urheilijan uralta.

– No onhan se tympeää, että eivät lääkäritkään osanneet siihen täsmäselitystä antaa, minkä takia ne magneettikuvat eivät nyt oikein murtumaan löytäneet, Raitanen kertoo.

MTV Urheilu tapasi Raitasen valmentajansa Janne Ukonmaanahon kanssa Oulussa.