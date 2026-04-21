



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Gout Gout tahkoaa kovaa tulosta – Usain Bolt varoittaa | MTV Uutiset

Usain Bolt varoittaa 18-vuotiasta suurlupausta: “Jos mokaat, kaikki katoaa” Gout Goutin (vas.) vauhti on tehnyt vaikutuksen Usain Boltiin, joka jakaa kuitenkin varoituksen sanan nuorelle superlahjakkuudelle. Getty Images Julkaistu 58 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Australialaista Gout Goutia on verrattu historian nopeimpaan mieheen Usain Boltiin. 18-vuotias pitää hallussaan alle 20-vuotiaiden maailmanennätystä 200 metrillä. Goutilla on kesällä edessään tasonmittaus aikuisissa.

Tässä kuussa Gout juoksi huippuajan 19,67 Australian mestaruuskisojen 200 metrillä. Superlupauksen aika oli samalla uusi alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Edes Bolt (19,93) ei yltänyt hänen ikäisenään yhtä koviin tuloksiin.

– Olen aina sanonut, että hän on valtaisa nuori lahjakkuus, Bolt sanoi CNN:n haastattelussa.

100 metrillä Gout on lähellä jo kymmenen sekunnin maagisen rajan rikkomista, sillä helmikuussa hän juoksi ennätyksensä 10,00.

Aikuisten tasolla Goutilla on kuitenkin vielä paljon todistettavaa. Kirittävää on myös Boltin asettamissa maailmanennätyksissä 200 metrillä (19,19) ja 100 metrillä (9,58).

Siirtyminen aikuisten kilpailuihin

Australiassa Goutin uskotaan olevan tuleva pikamatkojen olympiakultamitalisti. Odotukset ovat siis nuorta miestä kohtaan suuret.

Bolt ymmärtää tilanteen ja haluaa nostaa esiin tärkeän seikan.

– Nuorena sinua aletaan ohjailla sinne tänne ja yleisurheilu unohtuu.

Bolt oli teini-ikäisenä suuri lupaus, mutta loukkaantumiset ja radan ulkopuoliset tekijät vaikuttivat läpimurron tekemiseen. Aikuisten maailmanmestari hänestä tuli 21-vuotiaana Pekingin MM-kisoissa vuonna 2008.

– Toivottavasti Goutilla on takanaan oikeat ihmiset ohjaamassa häntä ja pitämässä hänen keskittymisensä yleisurheilussa. Jos mokaat yleisurheilussa, niin kaikki katoaa, Bolt sanoi.



Tällä Bolt viittasi siihen, että jos urheilu-ura epäonnistuu, silloin myös muut sen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet voivat hävitä.

Lontoon 2017 MM-kisojen jälkeen piikkarinsa naulaan laittanut Bolt varoittaa Goutia aikuisten yleisurheilumaailmasta.

– Tiedän, että se tulee olemaan silmiä avaava kokemus.

Gout teki debyyttinsä aikuisissa viime kesän Tokion MM-kisoissa. Australialaisnuorukainen karsiutui 200 metrin finaaleista ajalla 20,36.

Tulevana kesänä Gout tulee kohtaamaan yhä useammin maailman huippuja, kun vastassa ovat moninkertaiset arvokisamitalistit Noah Lyles, Kenny Bednarek ja Letsile Tebogo.

Bolt muisteli oman uransa alkua sanomalla, että hän luuli olevansa maailman huipulla päästyään lukiosta, mutta aikuisiin siirryttäessä hän ei voittanut aluksi ainuttakaan kilpailua.