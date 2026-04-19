Löydös osoittautui ajateltua pahemmaksi.

Reetta Hurske kertoo ikävistä uutisista.

– Päivitys, mitä en halunnut tehdä, pika-aiturin sosiaalisen median julkaisu alkaa.

Hurske avasi helmikuussa Urheiluliitolle, että hänellä on istuinkyhmyissä nestettä. Nyt hän kertoo löydöksen olleen ajateltua pahempi ja vaativan pidemmän kuntoutuksen.

– Uusintakuvat, kuvien vertailut ja useamman asiantuntijan tutkailut osoittivat, että tilanne onkin aiemmin ilmi tullutta tietoa vakavampi. Ei siis ihme, etteivät ohjeet purreet tai tuoneet toivottua toipumista.

Hurske setvi jo aiemmin vaivan haitanneen harjoittelua. Hän myös jätti väliin kilpailuja eikä osallistunut maaliskuussa Torunissa MM-hallikisoihinkaan.

Pika-aituri on asetettu levolle rasituksesta. Sen jälkeen alkaisi "asteittainen paluu".

– Kaiken mennessä toivotunlaisesti saadaan me kasattua kesäksi vielä kisakausi.

Hurske painottaa, ettei luovuttaminen kuulu vieläkään hänen tyyliinsä.

– Takaisin tullaan vahvempana. Mielessä ja tavotteissa kovat ajat, kovat tulokset sekä menestyminen… Annan tilanteen harmittaa hetken, jonka jälkeen aletaan luottavaisin mielin kasaamaan pakkaa kohti lähtöviivaa.

Hurske on 60 metrin aitojen Suomen ennätysnainen ja Euroopan mestari vuodelta 2023. 100 metrin aidoissa hän on Suomen kaikkien aikojen tilastokakkosena vuonna 2024 painelemallaan ajalla 12,68.