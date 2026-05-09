Paluun lavoille tehnyt Gettomasa vieraili MTV:n Huomenta Suomessa.

Gettomasa tekee tänä kesänä näyttävän paluun estradeille kahden vuoden tauon jälkeen. Artisti kapuaa Jyväskylän Hippos-pesäpallostadionille kesäkuun puolivälissä. Gettomasa vetäytyi tauolle vuonna 2024 terveyshuolien takia. Artisti vieraili MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa, millaista oli pysähtyä kiireisten keikkavuosien keskellä.

Gettomasa kertoo muutaman viime vuoden olleen kivuliaita, mutta toteaa tauon tehneen myös hyvää.

– Minulla pullistui pari välilevyä selästä pari vuotta sitten. Terveys meni sellaiseen kuntoon, että kun nousi sängystä, niin pelkästään seisaallaan olo aiheutti ihan kauheita kipuja. Silloin tajusin, että nyt pitää pistää keikkahommat hetkeksi säppiin.

Tällä hetkellä artisti kertoo voivansa hyvin, vaikka selkä ei ollut ainoa asia, joka veti vuodepotilaaksi. Hän uskoo kärsineensä työuupumuksesta, joka purkautui sairasteluun. Gettomasa myöntää, että teki töitä vuosien ajan oman jaksamisen ja fyysisen keston rajoilla.

– Aina oli mielessä, että pitää tehdä seuraava listaykkönen, seuraava iso keikka ja mennä lujaa tavoitteita kohti. Nyt kun oli tuo tauko, niin ehkä ne arvot ovat pikkuisen muuttuneet.

Artistin mukaan hän nauttii siitä, että saa tehdä musiikkia ja omaa juttuaan. Hän sanoo, että tällä hetkellä on hyvä luottamus tulevaan riippumatta siitä, miten hyvin hän menestyy. Hän toteaa oppineensa niin sanotusti kantapään kautta.

– Nyt menestys ei meinaa minulle mitään määrää rahaa tai mitään biisien kuuntelumäärää, radiosoittoja tai mitään sellaista. Nyt se on se, että minulla on hyvä olla ja nautin elämästäni tässä ja nyt.

