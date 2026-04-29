Menestynein naispikajuoksija Allyson Felix, 40, tekee paluun kilparadoille. Hän avautui aiheesta Time-lehden haastattelussa, jossa kuvaili paluutaan eläväksi kokeeksi ihmisen potentiaalista.

Felix lopetti uransa vuonna 2021, mutta nyt tähtäimenä ovat uran kuudennet olympiakisat. Hän oli mukana jo Ateenan vuoden 2004 olympialaisissa, joissa hän voitti 200 metrillä hopeaa.

Yhteensä ulkoradoilta on tullut 11 olympiamitalia (seitsemän kultaa) ja 20 MM-mitalia (14 kultaa). Hän voitti myös Timanttiliigassa kolme kertaa 200 metrin ja kertaalleen 400 metrin kokonaiskilpailun.

Felix haluaa nyt panostaa vuoden 2028 kesäolympialaisiin, jotka järjestetään hänen kotimaassaan Yhdysvaltojen Los Angelesissa. Hän haluaa tehdä selväksi sen, että hänen panostuksensa olympialaisiin ei ole rahan tai huomion takia. Kyse on enemmänkin mielenkiinnosta, kuinka 40-vuotias voi venyttää rajojaan.

– Tiedän, että en ole huipulla 40-vuotiaana. Minulla ei ole mitään kuvitelmia sen suhteen. Minulla on selkeä käsitys siitä mitä tämä on ja mitä haluan saavuttaa. Toivon, että se ymmärretään näin, Felix sanoi Time-lehdelle.