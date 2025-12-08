Mielenosoittajat vaativat maanantaina Yleä boikotoimaan Euroviisuja, jos Israel osallistuu laulukilpailuun.
Viisumielenosoituksen Helsingissä Ylen Mediatalon edessä järjesti Suomen Palestiina-verkosto Sumud.
Ylen mukaan noin tunnin kestäneeseen mielenilmaukseen osallistui nelisenkymmentä ihmistä.
Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti torstaina, että Israel voi osallistua ensi vuoden Euroviisuihin. Samalla Yle kertoi, että se valmistautuu osallistumaan kevään laulukilpailuun.
EBU:n päätöksen jälkeen Espanja, Hollanti, Irlanti ja Slovenia ilmoittivat vetäytyvänsä kilpailusta. Lisäksi Islanti harkitsee vetäytymistä.
Jäsenmaiden tulee vahvistaa EBU:lle osallistumisensa Euroviisuihin joulukuun puoleenväliin mennessä. Lopullinen lista osallistujamaista on määrä julkistaa ennen joulua.
Useat maat ja tahot ovat vaatineet Israelin sulkemista ulos Euroviisuista maan Gaza-toimien takia. Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.