Yle kertoo tiedotteessaan ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta Yle voi osallistua Euroviisuihin tulevina vuosina.
Ylen johtoryhmän yksimielisen linjauksen keskeisimmän kohdan kerrotaan tiedotteen mukaan olevan se, että Euroopan yleisradiounioni EBU toteuttaa esittämänsä muutokset Euroviisujen sääntöihin.
EBU-yhtiöt kokoontuvat tänään ja perjantaina keskustelemaan Euroviisuista Geneven yleiskokouksessa, ja sääntömuutoksista on määrä äänestää jo tänään.
Yle päättää Euroviisuihin osallistumisesta kokouksen keskustelun sekä äänestystuloksen jälkeen.
EBU tiedotti marraskuussa Euroviisuihin kaavailemistaan muutoksista. Tuolloin kerrottiin muun muassa, että vuoden 2026 Euroviisuissa ammattilaisraadit tekevät paluun semifinaaleihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2022, ja raateihin otaetaan mukaan myös 18-25 -vuotiaita raatilaisia. Yleisön ja raatien äänet jakautuvat semifinaaleissa 50/50.
Lisäksi katsojien kotona äänestämisen katto puolitetaan ensi vuonna. Jatkossa yksi henkilö voi antaa aiemman 20 maksimiäänen sijaan enimmillään 10 ääntä maksutapaa kohden.
EBU aikoo myös puuttua paremmin masinoidun tai vilpillisen äänestystoiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi. Mainostamiselle asetetaan tiukempia rajoituksia, esimerkiksi kolmansien osapuolten vaikutusvallan, mukaan lukien hallituksen tukemien kampanjoiden, hillitsemiseksi.
Ylen mukaan sille oleellisinta on varmistaa, ettei äänestystä pysty manipuloimaan ja että kilpailu viedään läpi riippumattomasti.
Esitettyjen sääntömuutosten lisäksi Yle edellyttää, että Euroviisuihin osallistuvien yhtiöiden määrän tulee säilyä riittävän laajana eikä tapahtuman kustannustaso osallistuville yhtiöille saa kasvaa kohtuuttomasti. Lisäksi osallistujien sekä yleisön turvallisuudesta on pystyttävä huolehtimaan.
EBU:n kokouksessa on määrä ratkaista myös Israelin osallistuminen laulukilpailuun. Siihen Yle ei ilmaise tiedotteessa kantaansa.
Seuraavat Euroviisut järjestetään toukokuussa 2026 Wienissä. Finaali käydään lauantaina 16. toukokuuta.