Amnestyn raportti: Jalkapallon MM-kisoista huolestuttavia tietoja Kuvassa italialaiskannattajia. 2026 FIFA Julkaistu 18 minuuttia sitten JAAKKO SERVO

Miljoonien jalkapallofanien turvallisuus huolettaa ihmisoikeusjärjestö Amnestyä. Ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavien jalkapallon MM-kisojen alla puhuttavin asia on turvallisuus. Kesä-heinäkuussa pelattavat kisat järjestetään akuutin ihmisoikeuskriisin keskellä, jolla on merkittäviä

riskejä

ja

vaikutuksia

erityisesti

kaikille

kisapaikoilla

oleville

henkilöille.

Amnestyn raportin perusteella kisat ovat uhka miljoonille kisamaihin matkustaville faneille sekä pelaajille, toimittajille, työntekijöille ja paikallisyhteisöille.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on luvannut turnauksen, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi. Fifa on vedonnut puheissaan “jalkapallon yhdistävän maailman”. Amnestyn mukaan lausuma ei kuitenkaan täysin vastaa MM-turnausta isännöivien maiden todellisia käytäntöjä.

Ihmisoikeusjärjestön mukaan MM-kisat ovat hyvin kaukana siitä vähäisen riskin turnauksesta, joita Fifa niitä aikoinaan piti. Sen mukaan tällä hetkellä tarvittaisiin kiireellisiä toimia turnauksen alkuperäisen lupauksen ja nykyisen tilanteen kaventamiseksi.

Fifa tai Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole antaneet mitään takeita siitä, että ihmiset ovat Yhdysvalloissa turvassa etniseltä profiloinnilta, mielivaltaisilta ratsioilta, laittomilta pidätyksiltä ja karkotuksilta.2026 Getty Images

Ihmisoikeuspolitiikoistaan ​​huolimatta Fifa rajoittaa sekä fanien että pelaajien sananvapautta, muun muassa fanien stadionin käyttäytymissäännöstön kautta, jotka kieltävät poliittisten symbolien osoittamisen.

Monia uhkia

Isäntämaista Meksiko on hankkinut kisoihin 100 000 turvallisuushenkilöä. Mukana kisoja on turvaamassa myös maan armeija. Meksikoon odotetaan muiden isäntämaiden tapaan mielenosoituksia.

Näistä etukäteen on jo suunnitteilla naisaktivistien rauhanomainen mielenosoitus ennen kisojen avausottelua Meksikon ja Etelä-Afrikan välillä. Mielenosoitus järjestetään tuhansien maassa kadonneiden ihmisten vuoksi.

Kanadassa MM-kisat uhkaavat puolestaan alueen kodittomia.

Fifa otti käyttöönsä Torontossa talvella kodittomille tarkoitetun turvakodin. Se suljettiin jo maaliskussa, vaikka kisojen alkuun oli vielä kolme kuukautta. Majapaikka on varattu Fifan käyttöön osana kaupungin isännöintisopimusta.

Kolmas isäntämaa Yhdysvallat isännöi kolme neljäsosaa kaikista MM-kisojen otteluista. Yhdysvallat hyökkäsi Israelin kanssa helmikuun lopulla Iraniin, mikä tekee maan kisojen isännöinnistä jokseenkin ristiriitaista.

Uhkana Yhdysvalloissa järjestettävissä otteluissa ovat erityisesti ääriliikkeet, laajat mielenosoitukset ja maahanmuuttopolitiikan väärinkäyttö.

ICE uhkaa jopa muiden maiden kannattajia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on asettanut ​matkustuskieltoja useille kisoihin edenneille maille.

Iranin, Haitin, Norsunluurannikon ja Senegalin kannattajat eivät voi matkustaa Yhdysvaltoihin kannustamaan joukkueitaan, elleivät he ole hankkineet voimassa olevaa viisumia ennen 1. tammikuuta 2026. Iran neuvottelee myös Fifan kanssa otteluidensa siirtämisestä Meksikoon.

Yhdysvaltojen maahanmuutto- ja tulliviranomaisten (ICE) väärinkäyttö maassa uhkaa paikallisten lisäksi myös maahan matkustavia jalkapallokannattajia. Naamioitunut ja aseistautunut ICE-joukko on aiheuttanut Yhdysvalloissa kaaosta pidätyksillä ja karkotuksilla.

MM-kisoissa uhkana ovat myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin LGBTQI+ kuuluvat. Osa turnausmaista on varoittanut kansalaisiaan siitä, että heillä voi olla vaara joutua evätyksi Yhdysvaltojen rajalla, jos heidän passissaan oleva sukupuoli-identiteetti poikkeaa syntymässä määritellystä sukupuolesta tai jos heillä on sukupuolineutraali merkintä.

Fifa on puuttunut turvallisuustilanteeseen laatimalla listan, jolla se määrää kisojen isäntäkaupunkeja. Kaupunkien on taattava sananvapaus, oikeus kokoontumiseen, lopetettava mielivaltaiset ratsiat sekä etninen profilointi, poistettava syrjivät matkustuskiellot ja luovuttava sosiaalisen median tilien tarkastamisesta. Fifa haluaa kattavan suojan kaikille kisoihin osallistuville henkilöille, Amnesty kertoo raportissaan.

Jalkapallon MM-kisojen turvallisuustilanne huolestuttaa | MTV Uutiset