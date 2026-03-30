Ensi kesänäYhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossapelattavienjalkapallon MM-kisojen alla puhuttavinasia on turvallisuus.
Kesä-heinäkuussapelattavatkisatjärjestetäänakuutinihmisoikeuskriisinkeskellä, jolla on merkittäviä
riskejä
ja
vaikutuksia
erityisesti
kaikille
kisapaikoilla
oleville
henkilöille.
Amnestyn raportin perusteella kisatovatuhkamiljoonillekisamaihinmatkustavillefaneillesekäpelaajille, toimittajille, työntekijöille ja paikallisyhteisöille.
Kansainvälinenjalkapalloliitto Fifa on luvannutturnauksen, jossakaikkituntevatolonsaturvalliseksi. Fifa on vedonnut puheissaan “jalkapallonyhdistävän maailman”. Amnestyn mukaan lausuma ei kuitenkaan täysin vastaa MM-turnausta isännöivien maiden todellisia käytäntöjä.
Ihmisoikeusjärjestönmukaan MM-kisatovathyvinkaukanasiitä vähäisen riskin turnauksesta, joita Fifa niitä aikoinaan piti. Sen mukaan tällä hetkellä tarvittaisiin kiireellisiä toimia turnauksen alkuperäisen lupauksen ja nykyisen tilanteen kaventamiseksi.
Fifa tai Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole antaneet mitään takeita siitä, että ihmiset ovat Yhdysvalloissa turvassa etniseltä profiloinnilta, mielivaltaisilta ratsioilta, laittomilta pidätyksiltä ja karkotuksilta.
Ihmisoikeuspolitiikoistaan huolimatta Fifa rajoittaasekäfanienettäpelaajiensananvapautta, muunmuassafanienstadioninkäyttäytymissäännöstönkautta, jotkakieltävätpoliittistensymbolienosoittamisen.
Monia uhkia
Isäntämaista Meksiko on hankkinut kisoihin 100 000 turvallisuushenkilöä. Mukana kisoja on turvaamassamyösmaanarmeija. Meksikoonodotetaan muiden isäntämaiden tapaan mielenosoituksia.
Näistäetukäteen on jo suunnitteillanaisaktivistienrauhanomainenmielenosoitusennenkisojenavausotteluaMeksikon ja Etelä-Afrikan välillä. Mielenosoitusjärjestetääntuhansienmaassakadonneidenihmistenvuoksi.
Kanadassa MM-kisatuhkaavatpuolestaanalueenkodittomia.
Fifa ottikäyttöönsäTorontossatalvellakodittomilletarkoitetunturvakodin. Se suljettiin jo maaliskussa, vaikka kisojen alkuun oli vielä kolme kuukautta. Majapaikka on varattu Fifan käyttöön osana kaupungin isännöintisopimusta.
UhkanaYhdysvalloissajärjestettävissäotteluissaovaterityisestiääriliikkeet, laajatmielenosoitukset ja maahanmuuttopolitiikanväärinkäyttö.
ICE uhkaajopamuiden maiden kannattajia
YhdysvaltainpresidenttiDonald Trump on asettanut matkustuskieltojauseillekisoihinedenneillemaille.
Iranin, Haitin, Norsunluurannikon ja SenegalinkannattajateivätvoimatkustaaYhdysvaltoihinkannustamaanjoukkueitaan, elleivät he ole hankkineetvoimassaolevaaviisumiaennen 1. tammikuuta 2026. Iran neuvotteleemyösFifankanssaotteluidensasiirtämisestäMeksikoon.
Yhdysvaltojenmaahanmuutto- ja tulliviranomaisten (ICE) väärinkäyttömaassauhkaapaikallistenlisäksimyösmaahanmatkustaviajalkapallokannattajia. Naamioitunut jaaseistautunut ICE-joukko on aiheuttanut Yhdysvalloissa kaaosta pidätyksillä ja karkotuksilla.
MM-kisoissauhkanaovatmyösseksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin LGBTQI+ kuuluvat. Osa turnausmaista on varoittanut kansalaisiaan siitä, että heillä voi olla vaara joutua evätyksi Yhdysvaltojen rajalla, jos heidän passissaan oleva sukupuoli-identiteetti poikkeaa syntymässä määritellystä sukupuolesta tai jos heillä on sukupuolineutraali merkintä.
Fifa on puuttunutturvallisuustilanteeseenlaatimallalistan, jolla se määrääkisojenisäntäkaupunkeja. Kaupunkien on taattavasananvapaus, oikeuskokoontumiseen, lopetettavamielivaltaisetratsiatsekäetninenprofilointi, poistettavasyrjivätmatkustuskiellot ja luovuttavasosiaalisen median tilientarkastamisesta. Fifa haluaakattavansuojankaikillekisoihinosallistuvillehenkilöille, Amnesty kertooraportissaan.