Euroviisuihin on aikaa noin kuukausi ja Suomesta povataan voittajaa. Katso analyysi haastajista videolta!
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lähtevät Itävallan Wienissä 12.-16. toukokuuta järjestettäviin Euroviisuihin hyvissä asemissa.
Eurovisionworld -sivuston vedonlyöntitilastoissa Suomen voittomahdollisuus on 30 prosenttia. Perää pitävät Ranska ja Tanska, joiden voittomahdollisuus on kymmenisen prosenttia, sivusto arvioi.
Vertailun vuoksi kerrottakoon, että vuonna 2023 Ruotsin Loreenin voittomahdollisuus oli parhaimmillaan noin 43 prosenttia ja Käärijän noin 23 prosenttia.
Viisutoimittajat Katariina Kähkönen ja Katja Lintunen uskovat Suomen voittoon.
– Meillä on historiallinen mahdollisuus, Kähkönen uskoo.
– Pete ja Linda erottuvat myös ennakkosuosikkien joukosta, Lintunen komppaa.
Toista sijaa vedonlyöntitilastoissa pitävä Ranska tuo viisuihin balladin, jossa kuullaan klassista laulua. Kähkönen uskoo, että se voi olla kohtalokas virhe, sillä viimeiset kaksi voittajamaata ovat niin ikään tuoneet lavalle ooppera-laulua.
– Se on mahdollinen ongelma Ranskalle. Uppoaako (klassinen laulu) enää kolmatta vuotta, Kähkönen pohtii.
