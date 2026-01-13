Tulevan kevään Euroviisujen liput on myyty loppuun ennätysajassa, kertoo Euroopan yleisradiounioni EBU.
Kaikki Euroviisujen myynnissä olevat liput myytiin loppuun tunnissa.
Viisufinaalin liput myytiin loppuun jopa 14 minuutissa, ja semifinaalien liput loppuivat 20 minuutissa. Lisäksi yleisö voi ostaa lippuja esitysten kenraaliharjoituksiin.
Järjestyksessään 70. Euroviisut järjestetään tänä vuonna Itävallan Wienissä. Kaksi semifinaalia käydään 12. ja 14. toukokuuta, ja finaali kisataan 16. toukokuuta.
Suomi esiintyy Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa. Suomen viisuedustaja valitaan helmikuun lopulla Uuden musiikin kilpailussa (UMK), jonka ehdokkaat julkistetaan keskiviikkona.
Euroviisuissa on kuohunut viime aikoina, sillä Israelin osallistuminen on herättänyt tälläkin kertaa kiistelyä. Espanja, Hollanti, Irlanti, Slovenia ja Islanti ovat ilmoittaneet boikotoivansa viisuja Israelin osallistumisen takia.