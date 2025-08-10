Vielä vuosi sitten Olga sai kommentteja, ettei ole "oikea artisti": "Tänä kesänä olen saanut näyttää olevani tosissani"

Olga tunnelmoi MTV Uutisten haastattelussa ensimmäistä omaa Flow-keikkaansa ja kertoi festarikesän kuulumisiaan.

Artisti Olga esiintyi lauantaina Flow Festivaleilla ensimmäisen ikioman Flow-keikkansa merkeissä. Kiireistä keikkakesää viettävä artisti kertoi ennen show'taan MTV Uutisille, että Flow'n lavalle nouseminen jännitti häntä erityisen paljon.

– Tämä on niin spesiaali ja tästä on unelmoinut niin pitkään, hän tunnelmoi.

– Täällä on niin siistejä artisteja. Tuntuu siistiltä olla itse tässä samassa porukassa.

Olga esiintyi Flow Festivaleilla ensimmäisen kerran vuosi sitten. Tuolloin hän vieraili artistikollegansa Isac Elliotin keikalla, kun kaksikko esitti festarikansalle yhteiskappaleensa Stadi (Alicia).

– Nousin päälavalle yhden biisin ajaksi ja meinasin oksentaa ennen sitä, Olga paljasti.

Viime vuoden Flow'n aikaan Olgalta oli ennättänyt ilmestyä kaksi kappaletta. Hän muistaa saaneensa tuohon aikaan kommentteja siitä, ettei ole "oikea artisti".

– Minusta tuntuu, että minusta ajateltiin, etten ole tosissani. Tämä kesä on ollut sellainen, että olen saanut näyttää olevani tosissani tässä ja että tämä on unelmani. Minulta tuli albumi ja keikkani ovat (tänä päivänä) tosi erilaisia. Minusta tuntuu, että olen paljon itsevarmempi.

"Minä tuen boikotointia"

Flow Festivalin ympärillä on kuohunut tänä vuonna. Flow Strike -kampanja on kannustanut sekä yleisöä että artisteja boikotoimaan Flow’ta sen emoyhtiö Superstruct Entertainmentin omistajan, yhdysvaltalaisen jättisijoitusyhtiö KKR:n Israel-kytkösten vuoksi. KKR:llä on sijoituksia israelilaisissa yrityksissä.

Flow’ssa on viikonlopun aikana näkynyt erilaisia tuenosoituksia palestiinalaisille. Festareilla on muun muassa näkynyt Palestiinan lippuja, ja monien artistien keikoilla on pyydetty QR-koodin avulla avustuksia palestiinalaisille.

Olga kertoi, mitä hän itse ajattelee Flow'hun kohdistuneista boikottikehotuksista.

– Minä tuen boikotointia ja olen 100 prosenttia vapaan Palestiinan puolella. Ymmärrän hyvin tämän jutun, eikä minulla ole todellakaan mitään sitä vastaan. Olen täällä esiintymässä ja aiomme osoittaa mieltämme hän sanoi.

Onnenkyyneleitä kesäkiertueella

Tänä kesänä Olga on kiertänyt Suomea 17 keikkaa kattavan kesäkiertueensa merkeissä. Kiertue-elämässä artistin on yllättänyt erityisesti yksi asia.

– Se, ettei ole ollut niin rankkaa, hän paljasti.

– Syksyllä ja keväällä minulla oli klubikeikkoja, ja ne olivat ensimmäinen kosketukseni keikkailuun. Klubikeikat ovat aina kahdeltatoista tai yhdeltä yöllä, ja niiden keikkojen jälkeen on aina poikki, koska ei ehdi nukkumaan tarpeeksi. Yleensä (kesän) keikat ovat olleet päivällä tai semiaikaisin illalla. Se on ollut kivaa, hän jatkoi.

Keikkakesään on mahtunut Olgan mukaan monta kohokohtaa. Hän mainitsee yhtenä esimerkkinä perjantain Simerock-keikkansa, jonka aikana hän liikuttui onnesta.

– Meillä oli ihan täysi yleisö. Nousin lavalle ja aloin tanssia hymy korvissa, mutta samalla liikutuin. Ne ovat sellaisia hetkiä, joissa ajattelen, että tämä on niin ihanaa.