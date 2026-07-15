Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää hankkeen ilmoitusvelvollisuutta.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on päättänyt ryhtyä selvittämään Projekti GH Oy:n ilmoitusvelvollisuutta.
VTV:n valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi sanoo MTV Uutisille, että tarkastusvirasto on seurannut tarkasti uutisointia aiheeseen liittyen ja käynyt läpi asiaan liittyvää näyttöä.
– Näiden tietojen pohjalta päätettiin käynnistää asiasta oma-aloitteinen valvonta. Se, että jostakin uutisoidaan ei automaattisesti tarkoita, että aloitetaan valvonta. Mutta mitä enemmän kommentointia ja näyttöä syntyy uutisoinnin pohjalta, niin sillä on vaikutusta, Toivoniemi sanoo.
Projekti GH Oy on Garden Helsinki -hankkeen taustayhtiö, ja sen puheenjohtajana toimii Jan Vapaavuori.
Valvonnassa selvitetään, olisiko Projekti GH Oy:n vaikuttamistoiminnasta tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin.
– Meidän valvonta kohdistuu aina yhtiöön, kun on kyse tietyn yrityksen lobbauksesta. Valvonta koskee kaikkia tahoja, jotka ovat edistäneet niitä asioita eli mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan lobbaus, Toivoniemi sanoo.
Useita viikkoja aikaa vastata
VTV:n Toivoniemen mukaan selvityspyynnössä pyydettyjen tietojen määrä on melko laaja.
– Annetaan valvottaville kohteille aikaa vastata, puhutaan useista viikoista, elokuun puolelle menee. Valvonnan kohteella on mahdollisuus pyytää lisäaikaa, joten vielä ei tiedetä tarkkaa päivää mihin mennessä voidaan odottaa vastauksia.
Toivoniemi ei tässä vaiheessa voi kommentoida sitä, onko VTV:n selvityspyyntö laajempi kuin ne tiedot, mitä julkisuudessa on jo kuultu.