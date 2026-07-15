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VTV selvittää Jan Vapaavuoren lobbausta Garden Helsinki -hankkeessa

havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Julkaistu 15.07.2026 12:14 (Päivitetty 15.07.2026 12:38 )

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää hankkeen ilmoitusvelvollisuutta. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on päättänyt ryhtyä selvittämään Projekti GH Oy:n ilmoitusvelvollisuutta. VTV:n valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi sanoo MTV Uutisille, että tarkastusvirasto on seurannut tarkasti uutisointia aiheeseen liittyen ja käynyt läpi asiaan liittyvää näyttöä. – Näiden tietojen pohjalta päätettiin käynnistää asiasta oma-aloitteinen valvonta. Se, että jostakin uutisoidaan ei automaattisesti tarkoita, että aloitetaan valvonta. Mutta mitä enemmän kommentointia ja näyttöä syntyy uutisoinnin pohjalta, niin sillä on vaikutusta, Toivoniemi sanoo. Projekti GH Oy on Garden Helsinki -hankkeen taustayhtiö, ja sen puheenjohtajana toimii Jan Vapaavuori. Valvonnassa selvitetään, olisiko Projekti GH Oy:n vaikuttamistoiminnasta tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin. – Meidän valvonta kohdistuu aina yhtiöön, kun on kyse tietyn yrityksen lobbauksesta. Valvonta koskee kaikkia tahoja, jotka ovat edistäneet niitä asioita eli mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan lobbaus, Toivoniemi sanoo. Useita viikkoja aikaa vastata VTV:n Toivoniemen mukaan selvityspyynnössä pyydettyjen tietojen määrä on melko laaja. – Annetaan valvottaville kohteille aikaa vastata, puhutaan useista viikoista, elokuun puolelle menee. Valvonnan kohteella on mahdollisuus pyytää lisäaikaa, joten vielä ei tiedetä tarkkaa päivää mihin mennessä voidaan odottaa vastauksia. Toivoniemi ei tässä vaiheessa voi kommentoida sitä, onko VTV:n selvityspyyntö laajempi kuin ne tiedot, mitä julkisuudessa on jo kuultu.

– Tyypillistä on, että valvontakohteet käyvät täydentämässä puuttuvat tiedot rekisteriin ja toimittavat ne tiedot mitä on pyydetty. On hyvin poikkeuksellista, että kieltäydyttäisiin rekisteröitymästä tai toimittamasta tietoja.

– Jos näin kävisi, niin sitten toki tehtäisiin lisää selvittelytyötä ja tarvittaessa jos näyttöä riittää, niin voidaan turvautua pahimmassa tapauksessa uhkasakkomenettelyyn, Toivoniemi sanoo.

Asian selvittäminen on osa VTV:n lakisääteistä tehtävää avoimuusrekisterin valvontaviranomaisena. Valvonnan aikana virasto hankkii ja arvioi asiaan liittyvät tiedot ennen mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

VTV tiedottaa asian etenemisestä tarvittaessa myöhemmin. Virasto ei tässä vaiheessa ota kantaa valvonnan mahdollisiin johtopäätöksiin.

Tästä on kyse

Jan Vapaavuori on lobannut Garden Helsinki- hanketta valtiovarainministeriön virkakunnalle ja poliitikoille.

Vapaavuori oli yhteydessä pääministeriin ja ministeriöihin hanketta lobatessaan eikä ilmoittanut tapaamisistaan avoimuusrekisteriin.

Jan Vapaavuori sanoi jo aiemmin Ylen A-studiossa, että hänelle ei tullut mieleen, että tapaamisista tulisi ilmoittaa.

Hallitus myönsi lopulta 35 miljoonaa euroa ehdollista investointiavustusta osana vuoden 2025 kevään kehysriihen päätöksiä.

Hankkeen saama ehdollinen investointiavustus on herättänyt kritiikkiä siitä, miksi juuri kyseinen hanke on saanut avustusta. Useat oppositiopuolueet ovat vaatineet selvitystä siitä, miten tukipäätös on tehty.

Päätöksen taustalla ovat olleet pääministeri Petteri Orpon mukaan erityisesti työllisyys- ja talousarviot. Arviot ovat kuitenkin perustuneet huomattavasti laajempaan kokonaisuuteen, kuin mitä suunnitelmissa nyt on.

Orpo on kiistänyt valehdelleensa hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksista. Orpon mukaan rahoituspäätökseen ei ole vaikuttanut se, että Vapaavuori on entinen kokoomuspoliitikko ja rakennusyhtiö SRV:n suuromistaja on myös kokoomuksen pitkäaikainen rahallinen tukija.

Katariina Taleva MTV Uutiset Katariina Taleva työskentelee MTV Uutisissa rikos- ja uutistoimittajana. Talevaa kiinnostaa kotimaan ilmiöt laaja-alaisesti. Talevaan voit olla yhteydessä sähköpostitse juttuvinkkeihin liittyen.

VTV ottaa Jan Vapaavuoren hankkeen valvontaan | MTV Uutiset