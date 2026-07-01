Garden Helsinki -hanke oikoo tiedotteessaan väitteitä, joita hankkeesta on julkisuudessa esitetty.

Garden Helsinki -hankkeen mukaan mediassa on viime päivinä esitetty lukuisia virheellisiä väitteitä siitä, ettei hankkeelle olisi haettu valtiontukea. Tämä ei pidä paikkaansa, tiedotteessa kirjoitetaan.

Tiedotteessa kerrotaan, että mahdollisesta investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024, ja valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa.

Kirjallinen esitys oli Garden Helsingin mukaan toimitettu tiedoksi myös työ- ja elinkeinoministeriölle. Tämän pohjalta valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti.

– Olemme alkuviikosta viestineet molemmille ministeriöille, että meidän puolestamme kirjalliset hakemukset voidaan julkaista, tiedotteessa kirjoitetaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tiistaina Helsinkiin suunnitellun Garden Helsinki -hankkeen 35 miljoonan euron ehdollista valtiontukea.

Ehdollisuus merkitsee, että yhtään euroa ei makseta ennen kuin hanke todella käynnistyy ja tarpeelliset asiat on selvitetty.

Tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna.

Garden Helsinki painottaa tiedotteessa, että kyse on kertaluonteisesta investointituesta, ei liikuntapaikkarakentamisen vuosittaisesta rahoituksesta.

EU:n komission syyniin

Tiedotteen mukaan Jan Vapaavuori ei toiminut hankeyhtiön hallituksen puheenjohtajana valtiontukea koskevan hakemuksen jättämisen aikaan helmikuussa 2024, eikä myöskään silloin, kun valtion investointitukea koskeva ehdollinen päätös tehtiin keväällä 2025.