Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla Laukaassa on tapahtunut räjähdys.
Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsijatyöntekijä.
Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja.
Hätäkeskus sai ilmoituksen tapahtuneesta räjähdyksestä kello 10.50.
Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä, ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa.
Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa.
Poliisi ei ota kantaa tapahtumiin vielä, mutta painottaa MTV:lle, ettei uutta räjähdysvaara ole.
Kohteessa on tehty saneeraustöitä. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.
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