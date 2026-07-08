Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi kirjallisessa kommentissaan kohun nostattanutta Garden Helsinki -hanketta.
Hallituspuolueet tekivät puoliväliriihessä poliittisen päätöksen ehdollisesta valtionavustuksesta Garden Helsinki -hankkeelle. Päätös on herättänyt kohua muun muassa siksi, että hankkeessa on mukana pitkäaikainen kokoomuslainen poliitikko Jan Vapaavuori.
– Garden Helsinki -hankkeen silloinen hallituksen jäsen Jan Vapaavuori on maininnut minulle, että hän on mukana hankkeessa, mutta hän tai muut hankkeen toimijat eivät ole esitelleet asiaa minulle, emmekä ole käyneet neuvotteluja, Orpo kirjoittaa kommentissaan.
– Olen kehottanut Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin.
Orpo kertoo kehottavansa usein samalla tavoin hänen puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja -ministerien puoleen erilaisissa hankkeissa ja tavoitteissa.
"Valtiovarainministeriö suhtautui kriittisesti"
Orpo toteaa nyt, että valtiovarainministeriö suhtautui hankkeen tukemiseen kriittisesti, kun hankeyhtiö lähestyi ministeriötä hakeakseen valtiolta joko suoraa tukea tai valtiontakausta vieraalle pääomalle.
– Hanke on toimittanut valtiovarainministeriölle vapaamuotoisen hakemuksen valtiontakauksesta syksyllä 2024. Valtiovarainministeriö on arvioinut hakemusta ja vaihtoehtoja hankkeen tukemiseksi.
– Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on suhtautunut areenahankkeisiin kriittisesti ja nostanut esiin erityisesti valtiontakaukseen liittyen useita huolia. Valtiovarainministeriö ilmoitti hankkeelle kielteisestä kannasta valtiontakauksen myöntämiseen loppuvuodesta 2024, Orpo kertoo.