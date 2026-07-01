Jan Vapaavuori sanoo, ettei hänelle tullut mieleen ilmoittaa lobbaustapaamisista.

Helsinki Garden -areenahankkeen hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoo Ylen A-studiossa, että hänen olisi pitänyt tehdä ilmoitus lobbareiden avoimuusrekisteriin tapaamisistaan poliitikkojen kanssa.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänään, ettei Vapaavuori ollut tehnyt avoimuusrekisteriin ilmoitusta yhteydenotoistaan pääministeriin, kokoomuksen Petteri Orpoon ja ministeriöihin.

Vapaavuori sanoi A-studiossa, että tapaamisia on todennäköisesti jäänyt ilmoittamatta. Hän sanoi, ettei hänelle vuonna 2024 tullut mieleen, että tapaamisista olisi pitänyt ilmoittaa.

– On pakko nostaa käsi virheen merkiksi, ei tullut mieleen että niistä tapaamisista olisi pitänyt pitänyt ilmoittaa. Kun en ole lobbausorganisaation jäsen, vaan olen hankeyhtiössä joka pyrkii rakentamaan merkittävää hanketta ja [kyseessä oli] pienimuotoinen yhteydenotto, olisi se pitänyt ilmoittaa. Harvinaista ja noloa, Vapaavuori sanoi A-studiossa.