Ihmisoikeusjärjestö FairSquare on toimittanut valituksensa Fifa-pomo Gianni Infantinosta Kansanväliselle olympiakomitealle.
FairSquare pyysi KOK:ta tutkimaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajana toimivan Infantinon mahdollisen osallisuuden Yhdysvaltain pelaajan Folarin Balogunin vapauttamisessa pelikiellosta ennen Belgiaa vastaan pelattua jalkapallon MM-kisojen neljännesvälieräottelua.
Järjestö epäilee Infantinon vaikuttaneen punaisesta kortista tulleen automaattisen pelikiellon perumiseen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli soittanut hänelle.
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Trump on myöntänyt ottaneensa asian puheeksi Infantinon kanssa, mutta Fifa-pomo on kiistänyt osallisuutensa Balogunin peliluvan järjestämisessä.
FairSquare on valituksessaan kyseenalaistanut Infantinon uskottavuuden ja riippumattomuuden puheenjohtajana. Kansainvälisen olympiakomitean jäsenenä jäsenenä häntä velvoittavat komitean tiukan ohjeet poliittisesta puolueettomuudesta.
– FairSquaren valitus tuo esiin vastaansanomattomia todisteita siitä, että Infantino on syyllistynyt viiteen KOK:n poliittisen neutraaliuden sääntöjen rikkomukseen julkilausumilla tai muilla tuen ilmauksilla Yhdysvaltain presidentille, järjestö kertoo tiedotteessaan.
Vakavin rikkomus on FairSquaren mukaan Infantinon puuttuminen Balogun-asiaan Trumpin painostuksesta. Toinen järjestön esiin nostama rikkomus liittyy Fifan fanisivujen käyttämiseen Trumpiin yhteyksissä olevia tahoja suosivaan tiedonharavointiin.