Garden Helsinki -hanke on herättänyt runsaasti kritiikkiä.
Hallitus on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä 35 miljoonan euron ehdollisesta valtiontuesta, joka on myönnetty Garden Helsinki -hankkeelle.
MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg vastasi MTV Uutisten liven suorassa lähetyksessä, mitä hankkeesta nyt tiedetään.
Bergin mukaan kohu on syntynyt erityisesti siitä, että Vantaan Kivistöön suunnitellaan myös Suomen suurimmaksi kaavailtua tapahtuma-areenaa.
– Nousi siis kysymys, miksi Garden Helsinki on saanut valtiolta tukea, Berg sanoi.
Garden Helsinki tiedotti keskiviikkona, että hanke on hakenut valtiontukea ja saanut ehdollisen tuen.
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Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti eilen, että valtiontuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle, eli yhtään euroa ei makseta ennen kuin hanke todella käynnistyy ja tarpeelliset asiat on selvitetty.
Tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna. Valtiontukipyynnön toi hallituksen kehysriiheen kokoomus ja viime kädessä pääministeri Orpo, muistuttaa Berg.
– Aina kun käydään tällaisia puoliväliriihiä tai budjettikeskusteluja, jokainen puolue tuo ajamiaan asioita ja sitten neuvotellaan, millainen kokonaisuus tästä tehdään, Berg avaa.
Varsinainen päätös tuesta tehdään, jos hanke täyttää kriteerit ja se toteutuu.