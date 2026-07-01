Garden Helsinki -hanke on Orpolle "nolo" – tämä siitä tiedetään nyt

Varsinainen päätös tuesta tehdään, jos hanke täyttää kriteerit ja se toteutuu.

– Aina kun käydään tällaisia puoliväliriihiä tai budjettikeskusteluja, jokainen puolue tuo ajamiaan asioita ja sitten neuvotellaan, millainen kokonaisuus tästä tehdään, Berg avaa.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti eilen, että valtiontuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle, eli yhtään euroa ei makseta ennen kuin hanke todella käynnistyy ja tarpeelliset asiat on selvitetty.

SM-liigan toimistolla mylläystä superkauden alla – urheilujohtaja avaa: "Ei ollut avoin haku"

Eri tuki eri kassasta

Monia on hämmästyttänyt, miksi juuri Garden Helsingin rahoituspäätöstä tilanteessa, jossa valtion kuluja leikataan. Kenellekään ei ole jäänyt epäselväksi, että Orpon hallitus pyrkii etsimään säästöjä.

Berg huomauttaa, että kyseinen kulu ei liity opetus‑ ja kulttuuriministeriön alaisiin liikunta‑areenoihin, joiden rahoitusta on viime vuosina leikattu merkittävästi.

– Se ei mene siitä kassasta ja tämä on eri tuki, Berg summaa.

Lue myös:

Noloa, mutta hallitus ei kaadu

– Oikeuskanslerin tehtävänä on tarkastaa hallituksen ja pääministerin toimintaa. Nyt hän sen sitten tekee ja nähdään sitten, mitä tämän koko prosessin takana on, Berg sanoo.