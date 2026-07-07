Garden Helsinki -areenahankkeen valtiontukea lobattiin ahkerasti valtiovarainministeriön virkakunnalle ja poliitikoille, selviää MTV Uutisten saamista sähköpostiviesteistä.
Garden Helsinki -areenahanketta lobanneen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuoren mukaan pääministeri Petteri Orpo (kok.) kannusti häntä pyytämään tapaamista valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) kanssa.
Kannustus käy ilmi MTV Uutisten valtiovaltiovarainministeriöltä tietopyynnöllä saadusta sähköpostiviestistä, jonka Vapaavuori lähetti Purralle marraskuussa 2024.
– VM:n virkakunnan (sekä pääministeri Orpon) kannustamana pyydän mahdollisuutta tulla esittelemään teille hankkeen puolelta Helsingissä vireillä olevaa ns. Garden-projektia, Vapaavuori kirjoittaa.
Purra on kertonut kieltäytyneensä tapaamisesta.
Valtiovarainministeriön aineiston mukaan Vapaavuoren tavoite oli saada 110 miljoonan euron valtiontakaus Helsingin Taka-Töölöön kaavaillulle Helsingin Garden-hankkeen monitoimiareenalle.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.