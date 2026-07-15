Laskuvarjohyppääjä menehtyi eilen Kuopiossa.
1990-luvulla syntynyt mies menehtyi tiistaina 14. heinäkuuta iltapäivällä laskuvarjo-onnettomuudessa Kuopion lentoaseman läheisyydessä, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.
Onnettomuus tapahtui Kuopion lentoaseman läheisyydessä Siilinjärven Rissalassa.
Poliisi on käynnistänyt onnettomuuteen liittyen kuolemansyyn tutkinnan. Poliisi ei tiedota tapaukseen liittyen tämän enempää.
Laskuvarjohyppääjän kuolemasta kertoi ensin Iltalehti.
Juttua päivitetty 15. heinäkuuta kello 13.30 poliisin tiedoilla.