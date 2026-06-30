Garden Helsingin rahoituspäätös kummastuttaa kansalaisia.

Oikeuskanslerinvirastolle on tehty kahdeksan kantelua liittyen Garden Helsingin rahoituspäätökseen, kerrotaan viraston kirjaamosta MTV Uutisille.

Kanteluista tuorein on jätetty tiistaina puoli kahden aikaan iltapäivällä. Ensimmäinen kanteluista jätettiin viime torstaina.

MTV Uutisten näkemissä kanteluissa kansalaiset pyytävät selvittämään, onko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätös Garden Helsingin 35 miljoonan euron valtiontuesta tehty lain tarkoittamalla tavalla.

Kirjaamosta ei osata sanoa tarkemmin kanteluiden käsittelyaikaa, mutta vielä aivan lähiviikkoina niitä ei tulla käsittelemään.

Oikeuskansleri valvoo muun muassa hallituksen ja tasavallan presidentin toiminnan laillisuutta. Kansalaiset voivat tehdä oikeuskanslerille kantelun viranomaisen toiminnasta, jota epäilevät lainvastaiseksi.

Kohu rahoituspäätöksestä

Kohu Garden Helsinki -hankkeen ympärillä ryöpsähti viime viikolla, kun Vantaan Sanomat nosti erikoisen rahoituspäätöksen esiin.

Hallitus myönsi puoliväliriihessään Garden Helsinki -areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, ja viime päivinä keskustelua on herättänyt se, miksi juuri kyseinen hanke on saamassa valtion tukea.