Maajussi-Samulin elämässä puhaltavat rakkauden tuulet.
Maajussille morsian -ohjelman 17. kaudelta tuttu maajussi-Samuli on mennyt kihloihin kumppaninsa kanssa. Hän vahvistaa asian MTV Uutisille.
Samuli ei ole esitellyt kihlattuaan julkisuudessa.
Samuli nähtiin Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2024.
Maajussille morsian -ohjelman 17. kausi nähtiin televisiossa vuonna 2024. Samuli ei löytänyt ohjelmasta rakkautta.
Samuli kertoi MTV Uutisille vuonna 2024, että hänen perheensä ja ystävänsä olivat ilmoittaneet hänet ohjelmaan.
– Olen niin työmyyrä, että he olivat ajatelleet, ettei minua kukaan kuitenkaan täältä työpaikalta hae, hän sanoi tuolloin.