Orpo saapuu median eteen tiistai-iltapäivänä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tänään tiistaina median tavattavissa kello 15.30 alkaen.
MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana tässä jutussa.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miksi tilaisuus järjestetään. Oletettavaa on, että Orpolta kysytään viime aikoina kohun keskelle joutuneesta Garden Helsinki -hallihankkeesta.
Hallitus on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä 35 miljoonan euron valtiontuesta, joka on myönnetty hankkeelle.
Useat oppositiopuolueet ovat vaatineet selitystä tukipäätöksen perusteista.
Orpon kommentoi jo aikaisemmin, että tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna.