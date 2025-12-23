Pitkälti yli kymmenen vuotta suljettuna ollut ydinvoimala käynnistetään jälleen Japanissa.
Japanin viranomaiset ovat hyväksyneet suunnitelmat maailman suurimman ydinvoimalan Kashiwazakin–Kariwan uudelleenkäynnistämiseen. Laitoksen omistaa Tokion sähköyhtiö TEPCO.
Aiheesta uutisoi muun muassa CNN.
Ydinvoimalaa ei ole käytetty vuoden 2011 maaliskuisen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.
Fukushiman onnettomuuden aiheutti Tōhokun maanjäristys ja sitä seurannut tsunami. Onnettomuutta on kutsuttu toiseksi pahimmaksi ydinonnettomuudeksi sitten Tshernobylin jälkeen.
Japanin yleisradioyhtiö NHK World kertoo, että Niigatan prefektuurissa sijaitsevan ydinvoimalan reaktoreita otetaan käyttöön jo alkuvuodesta ja tammikuun aikana.
Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan turvallisuudesta ja mahdollisesta uudesta katastrofista maanjäristysherkällä alueella.
Lue myös: Japanissa maanjäristys: Tsunamivaroitus purettu
Fukushiman jälkeen, Japani sulki maan kaikki 54 ydinvoimalaa, joista 33 on yhä toimintakykyisiä. Kokonaisuudessaan 14 niistä on jo otettu uudelleen käyttöön.
Datakeskukset yksi energiasyöpöistä
Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen datakeskusten energiatarve tulee vähintään tuplaantumaan.
Tekoälyyn keskittyneiden datakeskusten määrän arvioidaan puolestaan jopa nelinkertaistuvan samassa ajassa.
Aasian energiamarkkinoita seuraava Energy Tracker Asia arvioi elokuun julkaisussaan, että yksi tekoälyyn keskittynyt datakeskus kuluttaa sähköä noin 100 000 kodin sähkönkäytön verran.
Japanissa on 251 toimivaa datakeskusta.
Tekoälyn kehityksen ja datakeskusten kasvaneen tarpeen myötä myös asetetut puhtaan energian tavoitteet ovat arvioiden mukaan vaikea toteuttaa. Datakeskusten määrän on arvioitu lisääntyvän vuoteen 2030 mennessä entisestään kovan kysynnän vuoksi.
Datakeskuksia tarvitaan internetin valtavan tietotulvan käsittelyyn ja esimerkiksi erilaisiin pilvipalveluihin.
Suurin osa datakeskusten sähköntarpeesta tulee laitteiston jäähdyttämisestä.