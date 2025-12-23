Voimalan suojauksen täysi korjaaminen kestäisi 3–4 vuotta.

Venäjän ilmaiskut voisivat romahduttaa Tshernobylin ydinvoimalaa ympäröivän sisemmän säteilysuojakuoren Ukrainassa, voimalan johtaja Serhi Tarakanov kertoi uutistoimisto AFP:lle.

– Jos ohjus tai drooni osuu siihen suoraan tai edes putoaa jonnekin lähelle, niin Luoja varjele, se voi aiheuttaa alueella pienen maanjäristyksen. Kukaan ei voi taata, että suojalaitos pysyy pystyssä sen jälkeen. Se on pahin uhka, hän sanoi viime viikolla tehdyssä haastattelussa.

Aiemmin tänä vuonna voimalan ulompi säteilysuojakuori sai osuman. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on varoittanut, että voimalan ensisijaisia suojaominaisuuksia on menetetty. Ukraina on toistuvasti syyttänyt Venäjää iskujen tähtäämisestä voimalan tienoille.

Tarakanovin mukaan koko suojauksen täysi korjaaminen kestäisi 3–4 vuotta.

Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui historian pahin ydinvoimalaonnettomuus reaktorin räjähtäessä vuonna 1986. Nyt voimalan erittäin radioaktiivisia jäänteitä peittää sisäinen teräksestä ja betonista tehty säteilysuojakuori, joka rakennettiin heti onnettomuuden jälkeen, ja moderni ulompi suojakuori.

Tarakanovin mukaan alueen säteilytasot ovat kuitenkin pysyneet vakaina ja tavanomaisissa rajoissa.

