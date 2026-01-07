Hintojen nousu tuntui joulukuussa euroalueella etenkin Virossa.

Euroalueen inflaatio hidastui hivenen joulukuussa, ja oli ennakkotietojen mukaan tasan kahdessa prosentissa, kertoo EU:n tilastoviranomainen Eurostat. Marraskuussa kuluttajahinnat nousivat 2,1 prosenttia vuoden takaisesta.



Ennakkotietojen perusteella eniten kallistuivat palvelut, joiden hinnat olivat joulukuussa 3,4 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana. Elintarvikkeiden, alkoholin ja tupakan hinnat nousivat puolestaan 2,6 prosenttia vuoden takaisesta.



Tarkastelluista maista kovinta hintojen nousu oli Virossa ja Slovakiassa, joiden inflaatiolukema oli joulukuussa 4,1 prosenttia.