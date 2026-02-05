Venäläisten arki on muuttunut Ukrainan sodan jatkuessa ja hintojen noustessa aiempaa karumpaan suuntaan, kertoo uutismedia Meduza.

Vihannesten, hedelmien, lihan, maitotuotteiden, lemmikkieläinten ruoan ja muiden arkipäiväisten asioiden hinnat ovat nousseet Venäjällä viime aikoina voimakkaasti.

Hintaseurantapalvelun mukaan kaikkein eniten on kallistunut vuoden alusta lähtien vodka. Se kallistui 1.–21. tammikuuta peräti 8,5 prosenttia.

Viime vuonna 2025 kallistuivat eniten kahvi, 25 prosenttia, kala, 22 prosenttia, ja hedelmät sekä vihannekset, 15–20 prosenttia.

Ruoan ja juomien lisäksi myös monet palvelut kallistuivat viime vuonna huomattavasti. Tänä vuonna hintoihin on tulossa jälleen reilusti nousua.

Latviassa toimivan, Venäjän tapahtumiin keskittyvän riippumattoman uutismedian Meduzan mukaan venäläiset ovat hintojen nousun myötä vähentäneet radikaalisti muun muassa hedelmien ostamista ja alkaneet sivuuttaa viimeiset käyttöpäivät.

Meduzan tiedot perustuvat kansalaisten lähettämiin viesteihin, joita se pyysi lukijoiltaan eri puolilta Venäjää.

Oskar ei syö enää banaaneja

Moskovassa ja Obninskissa asuva opiskelija Oskar kuvaa Meduzalle tilanteensa olevan "hirveä".

– Vuonna 2023 […] sai ostettua rahkaa aamiaiseksi, pakkauksen pelmenejä, smetanaa, voita ja vähän vihanneksia. Nykyään […] olen onnekas, jos pystyn ostamaan edes palan kunnollista lihaa.

Oskar kertoo luopuneensa täysin lapsuudestaan tutusta makeasta eikä syö banaaneja enää lainkaan.

– Ne olivat ennen halvin hedelmä. Nyt en voi ostaa niitä mistään.

Myös seurustelu maksaa liikaa.

– Minun ikäiseni tykkäävät käydä kahviloissa, erityisesti talvella, mutta en voi käyttää 400 ruplaa [yli 5 dollaria] kahviin, koska silloin minulla ei ole mitään syötävää. Kotiin ei voi kutsua ketään, koska minulla ei ole mitään tarjottavaa teen kanssa. Ravintolassa käyminen? Vielä kalliimpaa kuin kahvilassa.

– Niinpä pysyn kotona ja syön perunoita, hän kertoo.

"Pelkään tulevaisuutta"

Novosibirskissä asuva korkeakoulutettu Marusya kertoo omassa vastauksessaan joutuneensa aloittamaan osa-aikatyön lähettinä hintojen nousun takia.

– Jokainen käynti ruokakaupassa tuntuu siltä kuin ostaisin design‑vaatteita ruoan sijaan, hän viestittää Meduzalle.

– Pelkään todella tulevaisuutta. Niin kauan kuin olen nuori enkä ole perustanut perhettä, selviän jotenkin. Mutta miten ihmiset selviävät lasten kanssa tai myöhemmin elämässä, kun terveys alkaa reistailla?

"Hintojen nousu on brutaalia"

Pietarissa asuva nimettömänä pysyttelevä sokea työtön sanoo elävänsä vammaisetuudella opaskoiransa ja kahden kissansa kanssa.

– Hintojen nousu on ollut suorastaan brutaalia. Kaikki on kallista: ruoka, joukkoliikenne, lemmikkitarvikkeet, eläinlääkäripalvelut. Jotkin asiat ovat kallistuneet viisi prosenttia, toiset 20.

– Nämä ovat toistuvia menoja, ja ne syövät minua sisältä.

Hän kertoo pohtivansa jo, voisiko hän säästää myös lääkkeistä.

– Toivon löytäväni uuden työn, etten päätyisi elämään leivällä ja vedellä vuoden loppuun mennessä. Mutta nykyään jopa pitkän aikavälin suunnittelu tuntuu ylellisyydeltä, johon minulla ei ole varaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

3:02 Katso myös tv-juttu lokakuulta 2025: Venäjän talouden näkymät ovat synkentyneet.

"Ajatus ruokakauppaan menosta saa raivon partaalle"

Vladivostokilainen Natalia sanoo viestissään Meduzan mukaan, että jo pelkkä ajatus ruokakauppaan menemisestä saa hänet raivon partaalle.

– Olen lähes vuoden selviytynyt vanhentuneella ruoalla, jota myydään taloni lähellä. […] Aluksi tuntui todella vastenmieliseltä syödä sellaista ruokaa. Sitten siihen tottuu ja hyväksyy sen. Mitään muuta tapaa syödä ei ole.

– Tuntuu, ettei mitään hyvää ole tulossakaan.

"Ihmiset ovat naiiveja"

Galina Irkutskista arvostelee sotaa käyvää isänmaataan omassa tarinassaan avoimesti.

– Kun ajattelee, kuinka paljon sota maksaa Venäjälle joka päivä, millaista vahinkoa pakotteet ovat tehneet taloudelle ja kaikkea muuta, kauppojen hintojen nousu ei yllätä minua, hän sanoo Meduzan mukaan.

– Se, mikä yllättää, ovat ihmiset, jotka ovat joko niin naiiveja tai täysin tietämättömiä ympärillään tapahtuvasta. He järkyttyvät kauppojen hinnoista, koska olemme muka "suurvalta", ja viranomaiset raportoivat jatkuvasta "kasvusta" ja siitä, miten Venäjä on vain vahvistunut pakotteiden alla.

Galinan mukaan vain harvat ajattelevat kriittisesti ja päätyvät loogisiin johtopäätöksiin. Sen sijaan monet syyttävät "vihollista" tai neuvovat ihmisiä kestämään kaiken "voiton" vuoksi.

Galina itse sanoo siirtyneensä halvempiin vaihtoehtoihin ja tuntevansa joskus jopa synkkää tyydytystä kuunnellessaan ihmisten valittavan kauppojen hinnoista.

– Mutta vetävätkö he johtopäätöksiä, jotka vaikuttaisivat sodan ja vallanpitäjien kannatukseen? Toivon niin – mutta en ole varma.