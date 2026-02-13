Venäjän keskuspankki on laskenut ohjauskorkoaan yllättäen kuudetta kertaa peräkkäin.
Venäjän keskuspankki laski ohjauskorkoa puoli prosenttiyksikköä 15,5 prosenttiin.
Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan ohjauskoron lasku tuo hieman helpotusta venäläisille yrityksille, joita ovat vaivanneet korkeat korot sekä kasvava inflaatio.
Tammikuun inflaatio vaikuttaa nousevan Venäjällä reiluun kuuteen prosenttiin, kun tavoitteena on neljän prosentin inflaatio.
Venäjän talous puolestaan kasvoi viime vuonna prosentin, kun se vielä vuotta aiemmin kasvoi lähes viisi prosenttia.