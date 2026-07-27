Toistuva El Niño -ilmiö iskee tänä vuonna poikkeuksellisella voimalla, meteorologi uskoo. Katso koko ennuste videolta.

Isoin sääuutinen tälle vuodelle on poikkeuksellisen voimakas El Niño. Näin kertoo meteorologi Pekka Pouta.

– Ilmakehä on siirtymässä tilaan, jossa se ei ole koskaan ennen ollut. Olemme täysin tuntemattomalla alueella.

El Niño on muutos merivirroissa Tyynellä valtamerellä. Vaikutus on voimakkaimmillaan Indonesiassa ja Australiassa, Pouta avaa.

– Tämä on juuri alkanut ja kiihtymässä.

El Niño tuo ikäviä yllätyksiä noin puolen vuoden ajan. Kun pohjalla on ilmastonmuutoksen aikaansaama lämpeneminen, ilmiöstä voi tulla tällä kertaa mittaushistorian voimakkain, Pouta avaa.

Lue myös: Pekka Poudalla karuja uutisia Euroopan metsäpaloista

Yllättävät vaikutukset

El Niño heittää osittain sääilmiöt päälaelleen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kaakkoisrannikon hurrikaanikausi voi jäädä lieväksi, kun samalla Kalifornian seudulla, maan lounaisrannikolla, hurrikaanit voivat voimistua.

Samaan aikaan Intian ja Kaakkois-Aasian monsuunisateet voivat tyrehtyä talvella jopa täysin. Pekka Pouta näkee mahdollisuuden myös siihen, että Indonesian sademetsät palavat laajalti talven aikana.

Samaan aikaan Japanista Kiinan pohjoisosiin ulottuvalla alueella voi tulvia rajusti. Samoin voi käydä Afrikan sarvessa.