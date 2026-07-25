Tällä kertaa korkeapaineen alle on virrannut erittäin kuumaa ilmaa Pohjois-Afrikasta. Se on nostanut lämpötilat poikkeuksellisen korkeiksi erityisesti Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Italiassa.
Useilla alueilla viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään ulkona liikkumista päivän kuumimpina tunteina ja huolehtimaan riittävästä nesteytyksestä.
Maastopalo roihusi Castilla la Manchassa, Espanjassa, 20. heinäkuuta.AFP / Lehtikuva
Yöt eivät enää viilennä
Huolta aiheuttavat myös niin sanotut trooppiset yöt, jolloin lämpötila ei laske riittävästi edes yön aikana.
Kun elimistö ei pääse palautumaan kuumuudesta, lämpöstressin riski kasvaa. Erityisen alttiita ovat ikääntyneet, pitkäaikaissairaat sekä pienet lapset.
Maastopalot ja kuivuus pahenevat
Pitkittynyt kuumuus on kuivattanut maastoa, mikä on lisännyt maastopaloja ja niiden riskiä etenkin Välimeren alueella.
Hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet tuhoisasti viime päivinä erityisesti Espanjassa ja Ranskassa, missä on jouduttu evakuoimaan jo yli 200 000 ihmistä, sekä asukkaita että turisteja, nopeasti edenneiden liekkimerten vuoksi.
Armeija on osallistunut maastopalojen sammuttamiseen Espanjassa. Tämä kuva on Aragonin alueelta 17. heinäkuuta.AFP / Lehtikuva
Kuivuus ja palojen sammuttaminen rasittavat myös vesivaroja, ja paikalliset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön vedenkäytön rajoituksia. Samaan aikaan sähkönkulutus on kasvanut voimakkaasti ilmastointilaitteiden käytön lisääntyessä.
Tutkijoiden mukaan lämpökupoli on luonnollinen sääilmiö, mutta ilmaston lämpeneminen tekee siitä aiempaa voimakkaamman. Kun maaperä ja ilmakehä ovat jo valmiiksi lämpimämpiä, myös helleaallot ovat kuumempia ja kestävät pidempään.
Euroopan ilmastopalvelu Copernicus on raportoinut, että Länsi-Euroopassa on mitattu ennätyksellisen korkeita keskilämpötiloja. Kesäkuu oli Länsi-Euroopassa mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin.
Mies menossa uimaan Lacanau-järveen Lounais-Ranskassa maastopalojen aiheuttaman savun noustessa vastarannalla.AFP / Lehtikuva
YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi kesäkuussa Lontoon ilmastoviikolla, että ilmastonmuutoksen seuraukset pahenevat vauhdilla.
– Olemme juuri kokeneet yksitoista kuuminta koskaan mitattua vuotta. Ilmastokatastrofit yleistyvät, muuttuvat tuhoisammiksi ja aiheuttavat yhä suurempia kustannuksia. Maailman ilmatieteen järjestö on lisäksi varoittanut, että pahin saattaa olla vielä edessä, Guterres sanoi.
Pohjoismaat kiinnostavat matkailijoita
Etelä-Euroopan tukahduttava kuumuus näkyy myös matkailussa. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että yhä useampi matkailija valitsee kesälomakohteekseen Pohjoismaat, joissa lämpötilat ovat pysyneet selvästi maltillisempina.
Ilmiötä kutsutaan kansainvälisesti nimellä coolcation. Sen taustalla on halu välttää Välimeren alueen äärimmäisiä helteitä ja viettää loma viileämmässä ilmastossa.
Meteorologien mukaan nyt käynnissä olevan hellejakson odotetaan jatkuvan laajoilla alueilla vielä ainakin lähipäivien ajan.
Uusia lämpöennätyksiä voidaan mitata erityisesti Espanjassa, Etelä-Ranskassa ja Italiassa ennen kuin säätilassa tapahtuu merkittävä muutos.
Lähteet: Copernicus Climate Change Service, World Meteorological Organization, Reuters, World Weather Attribution