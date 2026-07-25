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Lämpökupoli syntyy, kun voimakas korkeapaine jää pitkäksi aikaa samalle alueelle. Se estää viileämpien ilmamassojen pääsyn alueelle ja painaa ilmaa alaspäin, jolloin ilma lämpenee entisestään.

Maastopalojen takia kodeistaan evakuoituja ihmisiä messukeskuksessa Bordeauxin kaupungissa tänään.AFP / Lehtikuva

Meteorologien mukaan hellejakso voi nousta yhdeksi Euroopan mittaushistorian merkittävimmistä. Kuumuus on lisännyt maastopaloja, kuormittanut terveydenhuoltoa ja vaikeuttanut arkea useissa maissa.

Sääilmiö pitää kuuman ilman paikallaan päiväkausia, ja lämpötila on noussut paikoin jopa 45 asteeseen .

Etelä- ja Länsi-Eurooppaa piinaa poikkeuksellisen voimakas helleaalto, jonka taustalla on niin sanottu lämpökupoli.

Lämpökupoli pitää kuuman ilman paikallaan Euroopan eteläosissa. Äärimmäisestä kuumuudesta on aiheutunut kaikenlaista harmia rajusti leviävistä maastopaloista terveyshaittoihin.

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Tällä kertaa korkeapaineen alle on virrannut erittäin kuumaa ilmaa Pohjois-Afrikasta. Se on nostanut lämpötilat poikkeuksellisen korkeiksi erityisesti Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Italiassa.

Useilla alueilla viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään ulkona liikkumista päivän kuumimpina tunteina ja huolehtimaan riittävästä nesteytyksestä.

Yöt eivät enää viilennä

Huolta aiheuttavat myös niin sanotut trooppiset yöt, jolloin lämpötila ei laske riittävästi edes yön aikana.

Kun elimistö ei pääse palautumaan kuumuudesta, lämpöstressin riski kasvaa. Erityisen alttiita ovat ikääntyneet, pitkäaikaissairaat sekä pienet lapset.

Maastopalot ja kuivuus pahenevat

Pitkittynyt kuumuus on kuivattanut maastoa, mikä on lisännyt maastopaloja ja niiden riskiä etenkin Välimeren alueella.

Hallitsemattomat maastopalot ovat levinneet tuhoisasti viime päivinä erityisesti Espanjassa ja Ranskassa, missä on jouduttu evakuoimaan jo yli 200 000 ihmistä, sekä asukkaita että turisteja, nopeasti edenneiden liekkimerten vuoksi.