Tyynellämerellä parhaillaan käynnistymässä olevan El Niño -ilmiön ennustetaan kehittyvän loppuvuoden aikana harvinaisen voimakkaaksi.

Muutaman vuoden välein trooppisen Tyynenmeren keski- ja itäosissa merenpinnan lämpötila kohoaa tavanomaista korkeammaksi. Kyse on Maan ilmastojärjestelmän luontaiseen vaihteluun kuuluvasta El Niño -ilmiöstä, joka toistuu epäsäännöllisen säännöllisesti noin 2–7 vuoden välein. Sen vastakkainen vaihe, La Niña, viilentää samoja alueita.

Edellinen El Niño esiintyi vuosina 2023–2024.

Ilmatieteen laitos kertoo tiedotteessaan, että pitkän aikavälin sääennusteet ovat jo usean kuukauden ajan osoittaneet kasvavaa todennäköisyyttä erittäin voimakkaalle El Niño -ilmiölle tämän vuoden lopulla. Tyynenmeren keski- ja itäosat ovat viime kuukausina lämmenneet nopeasti ja ovat jo nyt noin asteen tavanomaista lämpimämpiä.

– Tämän seurauksena oikeastaan jokainen uusi pitkän aikavälin ennusteajo kevään aikana on viitannut edellistä ennustetta voimakkaampaan merialueiden lämpenemiseen ja entistä suurempaan todennäköisyyteen sille, että loppuvuoden aikana kehittyy erittäin voimakas El Niño, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Osa El Niño -ennusteista on hyvinkin rajuja

Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n ennusteiden mukaan trooppisen Tyynenmeren keski- ja itäosissa meriveden pintalämpötila nousee yli kaksi astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle, jolloin puhutaan joskus super-El Niñosta. Tällaisia niin sanottuja super-El Niñoja on havaittu noin 15–20 vuoden välein: viimeksi vuosina 2015–2016 ja sitä ennen 1997–1998 sekä 1982–1983.