Kreikka esiintyy Euroviisujen finaalissa kuudentena.
Kreikan Akylasin esitys onnistui Euroviisujen finaalin mediaharjoituksessa aiemmasta loukkaantumisesta huolimatta.
Akylasilla ilmeni keskiviikkona selkäongelmia. Kreikan delegaatiosta vahvistettiin asia tuolloin MTV Uutisille.
– Akylasilla on pientä selkäkipua, mutta hän tulee olemaan kunnossa finaalissa, delegaatiosta kommentoitiin tuolloin MTV:lle.
Mediaharjoituksessa selkäkivusta ei näyttänyt olevan tietoakaan, kun Akylas tanssi, hyppelehti, ajoi potkulaudalla ja laskeutui tankoa pitkin alas.
Kreikan delegaatiosta kerrotaan MTV Uutisille, että artisti voi hyvin. Delegaation mukaan selkäkipu oli pieni ongelma, joka vaikutti artistiin vain keskiviikkona.
– Hän antoi 200 prosenttia lavalla, delegaatiosta viestitään MTV Uutisille.
Viisufinalisteilla on perjantaina on sekä medialle suunnattu harjoitus että myös jury-show, jossa raadit arvioivat esitykset. Ennen mediaharjoituksen alkua Kreikan toimittajat hurrasivat Akylasin nimeä kovaan ääneen.
