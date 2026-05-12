MTV Uutisten toimittaja raportoi semifinaalipäivän tunnelmista paikan päällä Wienissä.
MTV Uutiset seuraa Euroviisuja paikan päällä Wienissä. Toimittaja Katariina Kähkönen kertoo seuranneensa kiinnostuneena eilisiä kenraaliharjoituksia, jossa myös Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittivät ensimäistä kertaa median edessä kappaleensa Liekinheitin.
Kähkönen kertoo, että Suomi erottui edukseen ja esityksessä meni kaikki suunnitellusti. Myös kansainvälinen media innostui Lampeniuksen ja Parkkosen esityksestä.
Hän uskoo, että myös Moldovan ja Kreikan esitykset tulevat puremaan yleisöön, mutta uhkaavatko nämä maat Suomen asetelmia?
– Uskaltaisin arvioida, että Moldovan kohdalla tämä asetelma ei ole uhattu, mutta Kreikalta ehkä jopa mahdollista.
Kähkönen kertoo, että tunnelma Wienissä tällä hetkellä on odottava ja jännittävä. Turvatoimet näkyvät kaupungissa isosti. Paikallinen poliisi lähetti toimittajien kautta terveiset viisufaneille.
– Antakaa poliisin huolehtia asioista ja nauttikaa te viisuista, Kähkönen kertaa viranomaisten sanoja.