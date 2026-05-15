Felician ääni oli vielä perjantaina käheä, kertoo ruotsalaismedia.
Ruotsin euroviisuedustajan Felician ääniongelmat eivät näkyneet perjantain viisufinaalin harjoituksessa median edessä.
Ruotsalaismediat ovat kertoneet Felicialla olleen tällä viikolla ääniongelmia. Artisti asetettiin ainakin keskiviikon ajaksi puhekieltoon ja hän perui haastatteluja.
Felicia kommentoi perjantaina Aftonbladetille äänensä olevan edelleen hieman käheä.
– En ole koskaan ollut niin hiljainen kuin näinä kahtena päivänä, mikä on ollut uskomattoman rankkaa, artisti kirjoitti medialle perjantaina.
– Felicia voi paremmin ja hänen pitäisi olla kunnossa tämän illan esitykseen raatien edessä, Ruotsin delegaatiosta kommentoitiin MTV Uutisille perjantaina.