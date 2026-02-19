Ensi viikolla etelä- ja lounaisosissa maata saatetaan olla keväisissä lämpötiloissa.
Viikonloppuna ja alkuviikosta eteläosiin maata voi tupruttaa reilustikin lunta, mutta keskiviikkona sää saattaa olla muuttumassa selvästi keväisempään suuntaan.
– On enemmän kuin fifty–fifty, että etelä- ja lounaisrannikolla alkaisi kevät, arvioi meteorologi Pekka Pouta.
Päivälämpötilat voivat nousta aivan lounaisosissa maata aavistuksen plussan puolelle, vaikka yöt pysyvätkin pakkasella. Mahdolliset sateetkin tulisivat vetenä.
Seuraavalla eli maaliskuun ensimmäisellä viikolla lämpömittarit voivat eteläosissa maata näyttää päivisin aurinkoisilla alueilla jopa viiden asteen lukemia.
– Keskimäärin tuohon aikaan koko etelärannikko ja Länsi-Suomi olisivat päivisin plussalla. Öisin olisi pakkasta, ja päivällä lämpötila nousisi kunnolla plussalle, jolloin lumet alkaisivat sulaa. Minulle se on ainakin kevään merkki, Pouta sanoo.
Kemijärvellä torstaihin heräiltiin kauniissa auringonnousussa.Kaarina Törne
Meteorologit puhuvat myös termisten vuodenaikojen vaihtumisesta. Terminen kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvämmin nollan yläpuolelle.
– Veikkaan, että sekin on ihan mahdollista maan etelä- ja lounaisosassa viikon kuluttua.
Lumetkin saattavat etelä- ja keskiosissa maata kadota nopeasti.
– Jos näyttää hyvin keväiseltä, aurinkoisilla paikoilla saattaa ensimmäisellä maaliskuun viikolla olla käytännössä vain lumikasat jäljellä, Pouta arvioi.
