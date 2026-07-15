Kesä ja lomailu muuttavat monen ruokailutottumuksia. Helteellä raskaat ja kuumat ruoat eivät välttämättä houkuttele, mutta ravintoaineista ei kannata tinkiä.
Leipätiedotus muistuttaa täysjyväleivän hyödyistä kesän aterioilla. Leivästä voi rakentaa helposti ravitsevan aterian, kun ei huvita kokata.
– Yksinkertaisimmillaan kesäinen ateria syntyy muutamasta täysjyväleivästä, proteiinilisästä ja runsaasta määrästä tuoreita vihanneksia. Näin saat helposti aterian, joka on kevyt, viilentävä ja samalla ravitseva, tiedotteessa vinkataan.
Esimerkiksi kala, kananmuna tai raejuusto sopivat hyvin kesän proteiinilisäksi leivän kylkeen.
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Kuitua ja proteiinia myös lomalla
Leipätiedotus muistuttaa myös kuidun merkityksestä etenkin lomalla, jolloin ruokailurytmi voi muuttua epäsäännölliseksi. Vatsa pysyy hyvässä toiminnassa, kun muistaa syödä kuitupitoista ruokaa.
Ravitsemussuositusten mukaan kuitua tulisi saada päivittäin 25–35 grammaa. Yksi täysjyväruisleivän viipale sisältää tyypillisesti lähes viisi grammaa kuitua.
Kuitua saa etenkin täysjyväviljasta, kasviksista, marjoista, hedelmistä, pähkinöistä ja palkokasveista. Suomalaisille yksi tärkeimmistä kuidun lähteistä on täysjyväruisleipä.