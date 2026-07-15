Julkaistu 51 minuuttia sitten

Esimerkiksi kala, kananmuna tai raejuusto sopivat hyvin kesän proteiinilisäksi leivän kylkeen.

– Yksinkertaisimmillaan kesäinen ateria syntyy muutamasta täysjyväleivästä, proteiinilisästä ja runsaasta määrästä tuoreita vihanneksia. Näin saat helposti aterian, joka on kevyt, viilentävä ja samalla ravitseva, tiedotteessa vinkataan.

Kesä ja lomailu muuttavat monen ruokailutottumuksia. Helteellä raskaat ja kuumat ruoat eivät välttämättä houkuttele, mutta ravintoaineista ei kannata tinkiä.

Moni ei myöskään tule ajatelleeksi, että leipä on proteiinin lähde. Täysjyväleivän viipaleesta saa leipätyypistä riippuen noin 3–6 grammaa proteiinia, ja siemeniä tai lisäproteiinia sisältävistä leivistä jopa enemmän.