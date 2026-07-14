Helteisessä Ranskassa juhlitaan kansallispäivää ja varaudutaan illan MM-jalkapalloon samalla, kun maastopalot piinaavat Pariisin lähettyvillä.

Pariisista noin 60 kilometriä etelään sijaitsevassa metsässä riehuvat maastopalot jatkavat leviämistään.

Fontainebleaun metsän palojen sammutusta vaikeuttaa tällä hetkellä jatkuvasti kääntyvä tuuli sekä metsän maaperä. Turve saattaa levittää tulta kymmenien metrien päähän syttymispaikasta.

Maanviljelijä Franck Chardon on huolissaan alueen leviävistä paloista.

– Juuri nyt se koskettaa meitä erityisellä tavalla. Tämä on outoa, emmekä ole koskaan nähneet mitään tällaista. Tämä on ilmastoilmiö, jota emme unohda koskaan.



Euroopassa on palanut tänä kesänä maastoa jo kymmeniä tuhansia hehtaareja, mikä on huomattavasti enemmän kuin vastaavana aikana aiempina vuosina.



Poikkeuksellisen aikaisin alkanut palokausi on herättänyt huolen siitä, että EU-maat ylittävät viime vuoden lukeman, mikä on myös tähän mennessä korkein eli 228 000 palanutta hehtaaria.

Euroopassa on kirjattu myös yli 10 000 ylimääräistä kuolemantapausta kesäkuun lopun ennätysmäisen helleaallon aikana. Tiedot on koottu 27 Euroopan maan kansallisista kuolleisuustilastoista.

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Kansalaisia varoitettu helteistä

Helteestä ja maastopaloista huolimatta Ranskassa on vietetty tänään kansallispäivää.