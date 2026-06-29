Viikko alkaa helteisesti, mutta loppuviikkoa kohden sateet ja pilvisyys ottavat vallan.
Tällä viikolla maanantai on viikon lämpöisin päivä.
– Lämpöisen ilman kieleke ulottuu vielä tänään tänne pohjoiseenkin Eurooppaan. Pilvipeite lähtee aika mukavasti länsi- ja eteläosan yltä iltapäivällä. Aika laajaltikin hellepäivä. Sen jälkeen alkaa hidas luisu, meteorologi Liisa Rintaniemi sanoo.
Yöllä Suomen yli kulkee kuitenkin sadealue, joka työntää helleilmamassan Venäjän puolelle.
– Ihan kelpo kesäsäätä on kuitenkin vielä tiistaina ja keskiviikkonakin. Poutaista, ja kaakon kulmalla voidaan yltää helteeseen jopa keskiviikkoon asti, Rintaniemi kertoo.
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Torstaista alkaen sateet lisääntyvät merkittävästi, ja liikkeellä on runsaita kuurosadealueita. Myös ukkonen voi jyrähdellä.
– Sademäärät voivat olla runsaitakin: yli 10 millimetriä paikkakunnittain, Rintaniemi toteaa.
Lämpötilan osalta 20 astettakin alkaa olla tiukassa pilvisyyden ja sateiden vuoksi.