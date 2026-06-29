Viikko alkaa helteisesti, mutta loppuviikkoa kohden sateet ja pilvisyys ottavat vallan.

Tällä viikolla maanantai on viikon lämpöisin päivä.

– Lämpöisen ilman kieleke ulottuu vielä tänään tänne pohjoiseenkin Eurooppaan. Pilvipeite lähtee aika mukavasti länsi- ja eteläosan yltä iltapäivällä. Aika laajaltikin hellepäivä. Sen jälkeen alkaa hidas luisu, meteorologi Liisa Rintaniemi sanoo.

Yöllä Suomen yli kulkee kuitenkin sadealue, joka työntää helleilmamassan Venäjän puolelle.

– Ihan kelpo kesäsäätä on kuitenkin vielä tiistaina ja keskiviikkonakin. Poutaista, ja kaakon kulmalla voidaan yltää helteeseen jopa keskiviikkoon asti, Rintaniemi kertoo.

Torstaista alkaen sateet lisääntyvät merkittävästi, ja liikkeellä on runsaita kuurosadealueita. Myös ukkonen voi jyrähdellä.

– Sademäärät voivat olla runsaitakin: yli 10 millimetriä paikkakunnittain, Rintaniemi toteaa.

Lämpötilan osalta 20 astettakin alkaa olla tiukassa pilvisyyden ja sateiden vuoksi.

Katso videolta, miltä heinäkuun toinen viikko näyttää kuukausiennusteessa.