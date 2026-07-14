Kesäkuun viimeisellä viikolla Saksassa kuoli lähes 24 000 ihmistä.
Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32 prosenttia viime kuussa maata korventaneen lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien neljän vuoden tasoihin.
Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus.
Sen mukaan kesäkuun 22. ja 28. päivien välillä lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti.
Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina.
Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli neljäänkymmeneen asteeseen osissa maata.