Sunnuntaina on mitattu lähes 28 asteen helteitä.
MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että helteet hellittävät hetkeksi, mutta saattavat tulla pian takaisin.
Tänään sunnuntaina lämpö vielä helli. Espoossa, Porvoossa ja Kouvolassa mitattiin korkeimmat lukemat: 27,7 astetta.
Sää viilenee kuitenkin jo huomenna maanantaina.
– Ihan kesäinen päivä on silti vielä etelä- ja keskiosassa maata. Lämpötila on 20 asteen vaiheilla, Mäntykannas sanoo.
Lappi on selvästi muuta maata epävakaisempi ja viileämpi alkuviikolla. Lämpötila on 15 asteen molemmin puolin.
Viikon edetessä jäädään monin paikoin alle 20 asteen. Pilvisyys verottaa myös lämpöä.
– Näyttää siltä, että torstai on viikon viilein päivä. Lämpöä on alle 20 astetta pääosin koko maassa ja Lapissa 10–15.
Hellettä tulossa loppuviikosta
Viileneminen on kuitenkin jäämässä tilapäiseksi, sillä uusi helle saattaa saapua Länsi-Euroopasta jo ensi viikonloppuna.
– Mahdollisesti lauantain ja sunnuntain tienoilla voi ainakin etelä- ja keskiosassa maata olla taas hellettä jopa lähes 30 astetta, Mäntykannas sanoo.
Hän suhtautuu loppuviikon ennusteeseen kuitenkin vielä varauksella.
– Katsotaan, tuleeko meille helle vai sittenkin lähinnä sateita.
Mäntykannas lisää, että helteitä näyttää joka tapauksessa olevan tulossa Suomeen monesta suunnasta.
– Heinäkuun lähestyessä helteen todennäköisyys kasvaa joka tapauksessa.