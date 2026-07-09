Epävakainen kesäsää ottaa toivotun käänteen ja käsillä saattaa tähän mennessä kesän lämpimin jakso, kertoo tuore kuukausiennuste.
Torstaipäivää vietetään vielä laajalti sateisissa merkeissä, mutta viikonloppuna päästään nauttimaan reilusti yli 20 asteen lämpötiloista.
– Näillä näkymin jo perjantaina paikoin menee helleraja rikki. Lauantai olisi sitten tulevan jakson ensimmäinen päivä, jolloin lähes pohjoisinta Suomea myöten on 25 astetta mittarissa, sanoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.
Tulevaa hellejaksoa vietetään kuitenkin kuumankosteissa tunnelmissa, sillä luvassa on useita ukkoskuuroja. Viikonloppuna sääolot saattavatkin muuttua paikoin jopa trooppisen tuntuisiksi.
– Jopa 30 astetta voi olla sunnuntaina lähellä etelässä ja ensi viikon alussa jatkuu sama meininki, Rintaniemi kertoo.
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Kuluvan kuukauden ensimmäinen viikko sujui koleassa sadesäässä, mutta tulevat viikot näyttävät mukavan kesäisiltä.
– Korkeapaine on Suomen länsipuolella ja mekin kuulumme sen vaikutuspiiriin. Kyllä tuo lämmin ilma näyttää viipyilevän meillä.
Sateisuudenkin osalta lomalaisille on tarjolla hyviä uutisia. Kuurosateet ovat hyvin paikallisia ja kokonaissademäärät jäävät vähäisiksi.
– Mitään vahvaa käristyskupolia ei näytä ennusteissa vahvistuvan Suomen ylle, mutta ei myöskään kylmää kuplaa, Rintaniemi toteaa.
Loppuun hän lausuu vielä sanat, jotka varmasti moni suomalainen on toivonut kuulevansa.
– Näkisin, että kesän lämpimin jakso on nyt käsillä ja alkamassa!