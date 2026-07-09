Kaksoismaanjäristykset vavisuttivat Venezuelaa kesäkuussa. Maa vaatii jo toistamiseen, että sen kansainväliset pakotteet purettaisiin, jotta se saisi lisätukea luonnonkatastrofista toipumiseen.

Venezuelan kaksoismaanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut 3 811 ihmiseen, kertoo kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez.

Viimeisimpien tietojen mukaan 24. kesäkuuta tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui 16 740 ihmistä ja jäi kodittomaksi 17 907.

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Väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez toisti vaatimuksensa Venezuelan vastaisten kansainvälisten pakotteiden poistamisesta maanjäristyksen jälkeisen toipumisen tukemiseksi ja sanoi, että maalla on riittävästi ulkomaisia ​​varoja jälleenrakennuksen rahoittamiseen, jos estetyt tilit vapautettaisiin. Varoja tarvitaan myös työllisyys- ja koulutusohjelmiin.

Pakotteet hallituksen epädemokraattisesta toiminnasta ja huumekaupasta

Yhdysvallat, EU ja muut maat ovat viimeisten kahden vuosikymmenen aikana määränneet Venezuelalle yhä tiukempia pakotteita vedoten hallituksen epädemokraattiseen toimintaan ja maan toimimiseen huumekaupan keskuksena.

Monet näistä toimista ovat yhä voimassa. Yhdysvallat kuitenkin myönsi maan öljysektorille kohdennettuja helpotuksia sen jälkeen, kun Venezuelan presidentti Nicolás Maduro otettiin kiinni aiemmin tänä vuonna.