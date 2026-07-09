Eurooppaa on korventanut lämpöaalto, ja ennätyksiä on rikottu lukuisissa maissa.

Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos.

Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa.

Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla Eurooppaa korventanut lämpöaalto rikkoi lämpöennätyksiä lukuisissa Euroopan maissa. Siitä seurasi kuivuutta, maastopaloja ja kuolemia.