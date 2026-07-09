Työnhaku voi olla monelle nuorelle haastavaa, mutta tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia prosessin helpottamiseen.

Työnhaku saattaa aiheuttaa monelle nuorelle päänvaivaa.

– Mediassa kirjoitetaan paljon siitä, miten tekoäly vie nuorten työpaikat ja vaikeuttaa ensimmäisen työpaikan saamista, Sofigaten tekoälyliiketoiminnan johtaja Aleksi Halttunen arvioi Huomenta Suomessa.

Tekoälyä voi kuitenkin käyttää työnhaussa apuna, kunhan osaa välttää siihen liittyvät ikävät sudenkuopat.

– Nuorilla on selkeä tarve saada apua työnhaussa, kertoo puolestaan bisnesteknologian johtamiseen ja kehittämiseen erikoistuneen Sofigaten nuorempi neuvonantaja Vera Väänänen.

Väänänen on ollut osana kuuden hengen tekoälyagentteja kehittävää työryhmää. Tekoälyagenttien tehtävä on tukea nuoria työnhakuprosessin eri vaiheissa.

– Näillä agenteilla voi olla iso arvo matalan kynnyksen väylänä tekoälyn käyttöön ja onnistumisen kokemuksiin, Väänänen arvioi.

Tekoälyagentit sparraavat ja auttavat

Väänäsen mukaan nuorten tarvitsema tuki jakautuu kolmeen osa-alueeseen: oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, käytännön työnhakutaitoihin, kuten CV:n laatimiseen, sekä valmennukseen työhaastatteluja varten.