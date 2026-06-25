Maanjäristykset ravisuttelivat Venezuelaa.
Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut kaksi voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa keskiviikkoiltana.
Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järistykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan ja tuntuivat naapurimaassa Kolumbiassa asti.
Rakennuksia romahti järistysten seurauksena maan pääkaupungissa Caracasissa. Ihmisiä on jäänyt raunioiden alle.
Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS) on varoittanut, että uhrien määrä voi nousta suureksi. USGS:n mukaan on 44 prosentin mahdollisuus yli 10 000 kuolemantapaukseen ja 30 prosentin mahdollisuus yli 100 000 uhriin.
Kodeistaan poistuneet ihmiset odottivat järistysten jälkeen kadulla Caracasissa.
Sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa.
Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez on julistanut maahan hätätilan.
Venezuelan suurin kansainvälinen lentokenttä on suljettu järistyksen aiheuttamien "vakavien vahinkojen" vuoksi.
Maanjäristykset tuntuivat naapurimaa Kolumbiassa asti.
Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä Venezuelaan etsintä- ja pelastuspartioita sekä lääketieteellistä ja humanitaarista apua.