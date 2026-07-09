Huippu-uimari Ida Aydin (o.s. Hulkko) nauttii elämästään vauvakuplassa. Myös raskausaika oli onnistunut, sillä hän pystyi harjoittelemaan suunnitellusti. Tähtäimekseen Aydin on asettanut Los Angelesin olympialaiset.

Puhelun taustalta kuuluu hetkittäin pienen vauvan äännähtelyä. Hätää ei tunnu olevan, minkä vahvistaa myös kilpauintiuransa hetkeksi tauolle laittanut Ida Aydin.

– Yllättävän helppo ensimmäinen viikko. Herra on oikein tyytyväinen, syö hyvin. Onhan tämä hienoa ja mahtavaa olla ja kokea tässä omassa vauvakuplassa, Aydin kommentoi MTV Urheilulle.

Aydinin esikoinen syntyi suunnitellulla sektiolla, sillä vauva oli perätilassa ja verrattain isokokoinen.

– Parantelen nyt alkuun tätä sektiohaavaa. Olemme päässeet yhdessä fysioterapeutin kanssa vähän jo aloittelemaan myös pientä kuntoutusta, hän toteaa.

Jopa kahdeksan treeniä viikossa

Aydin kertoo raskausajan menneen "äärettömän hyvin".

– Minulle oli tärkeää, että pystyn jatkamaan urheilijan arkea ja harjoittelua, koska sekä oma mielenterveys että fyysisen hyvinvointi ovat pitkälti yhteydessä siihen, miten pystyn harjoittelemaan.

Raskauden toisella kolmanneksella harjoitusmerkintöjä niin altaasta kuin salilta tuli yhteensä vielä 7–8 viikossa