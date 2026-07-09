Chicago Blackhawksin NHL-tähti Connor Bedard joutuu toipumaan neljän kuukauden ajan käytyään vasemman olkapään leikkauksessa.
Bedard, joka täyttää 21 vuotta reilun viikon päästä, loukkaantui kaaduttuaan kaukalon laitaa päin jääharjoituksessa viime viikolla.
Jos Blackhawksin arvio toipumisesta pitää paikkansa, Bedard menettää ensimmäisen kuukauden kauden 2026–2027 runkosarjasta.
Bedard summasi viime kaudella ennätyspisteensä 30+45=75. Hän pelasi 69 runkosarjaottelua oltuaan sivussa koko tammikuun oikean olkapään vamman takia.
Bedard, Blackhawksin ykkösvaraus, valittiin vuoden tulokkaaksi keväällä 2024.