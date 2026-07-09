Marokon Ismael Saibari sivussa MM-puolivälierästä | MTV Uutiset
Jalkapallon MM 2026
MM-puolivälierät vauhtiin: Merkittävä poissaolo
4:00MM-kisat puolivälierävaiheessa – asiantuntija Juho Rantala linjaa jatkajat. Julkaistu 52 minuuttia sitten
Marokon hyökkääjä Ismael Saibari on sivussa jalkapallon MM-puolivälierästä Ranskaa vastaan torstaina.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Marokon ja Ranskan kohtaaminen on uusinta neljän vuoden takaisten MM-kisojen välierästä. Tuolloin Ranska oli etevämpi, ja se on nytkin ennakkosuosikki.
MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala ennakoi jokaisen MM-puolivälieräparin asetelmat yllä olevalla videolla!
Marokon päävalmentaja Mohamed Ouahbi vahvisti keskiviikkona, että hyökkääjä Ismael Saibari ei pysty pelaamaan Ranskaa vastaan, sillä edellisessä Kanada-pelissä tullut takareisivamma vaivaa edelleen.
– Hän ei ole vielä valmis, mutta toivottavasti hänen turnauksensa ei ole ohi, Ouahbi kommentoi.
Marokon Ismael Saibari ei pysty pelaamaan MM-puolivälierässä.2026 Getty Images
Saibari osui Marokolle jokaisessa alkulohko-ottelussa, minkä lisäksi hän niittasi ratkaisevan pilkun rangaistuspotkukisassa Hollantia vastaan pudotuspelien avauskierroksella.
Ouahbin mukaan Ranska-ottelu ei ole tarjonnut heille mitään päänvaivaa ennakolta.
– Olemme osoittaneet, että pystymme vahingoittamaan mitä joukkuetta tahansa. Se on tavoitteena nytkin.
– Se, että olemme mukana MM-turnauksessa tässä vaiheessa, ei ole bonus. Bonus on voittaa maailmanmestaruus, Ouahbi summasi Marokon odotukset.
Ottelu käynnistyy torstaina kello 23.00.
Jalkapallon MM-kisojen puolivälierät
Torstai 9.7.
Ranska–Marokko klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Perjantai 10.7.
Espanja–Belgia klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Sunnuntai 12.7.
Norja–Englanti klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Argentiina–Sveitsi klo 04.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.