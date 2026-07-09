Marokon ja Ranskan kohtaaminen on uusinta neljän vuoden takaisten MM-kisojen välierästä. Tuolloin Ranska oli etevämpi, ja se on nytkin ennakkosuosikki.

MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala ennakoi jokaisen MM-puolivälieräparin asetelmat yllä olevalla videolla!

– Hän ei ole vielä valmis, mutta toivottavasti hänen turnauksensa ei ole ohi, Ouahbi kommentoi.